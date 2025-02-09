В Рязани прошел Международный конкурс детского творчества «Солнечный зайчик»

В МКЦ в Рязани завершился Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Солнечный зайчик». На протяжении 4 дней свое мастерство демонстрировали исполнители народных песен, эстрадных номеров, хореографии. В 2025 году на конкурсе впервые представлена номинация «Художественное слово».

«Солнечный зайчик» проводится с 1992 года. Его цель — выявление и поддержка талантливых детей в области исполнения эстрадной и народной песни, популяризация лучших произведений детского репертуара, становление и расширение дружеских, культурных связей между странами и регионами.

В состав жюри вошли профессиональные специалисты-педагоги ведущих вузов страны, организаторы творческих проектов, имеющие большой опыт работы в качестве члена жюри в различных фестивалях вокального искусства, композиторы.

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Конкурсные дни проходили ярко, оставляя незабываемые впечатления как участникам, так и зрителям. После своего выступления исполнители могли получить рекомендации от экспертов для дальнейшего творческого роста, пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.

В последний день конкурса, 9 февраля, состоялся гала-концерт, на котором наградили лауреатов конкурса. Вручили гран-при и специальные призы.

На гала-концерте выступили победитель телевизионного шоу «Голос. Дети» на Первом канале и финалист Всероссийского телевизионного конкурса талантов «Синяя птица» Владислав Тюкин, победитель Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Юлия Гаврилова, суперфиналистка «Голос. Дети 8» Мария Политикова, балетная студия МКЦ, младшая группа студии современного танца «СОТЫ» и другие.