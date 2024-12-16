В Рязани прошел корпоративный хоккейный турнир среди дочерних обществ «Роснефти»

В Рязани прошел корпоративный турнир по хоккею на льду — «Шайба Роснефти». В нем приняли участие 190 хоккеистов из 16 команд, представляющих дочерние общества компании «Роснефть» из 11 регионов России. Инициатором и принимающей стороной выступила Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

Турнир включал групповой этап и стадии «плей-офф». Соревнования проходили в формате 3×3.

Золото турнира забрала команда «Верхнечонскнефтегаза». В ходе упорной борьбы второе место завоевали спортсмены из «РН-Ванкор». Бронзовые медали достались коллективу Ангарской НХК. Индивидуальные награды получили «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Победителям вручили кубок и медали.

«Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спортивного движения среди сотрудников и их вовлечению в здоровый образ жизни. Активно поддерживается профессиональный, любительский и детский спорт. Уверен, турнир, который РНПК организует в третий раз, оставит незабываемые впечатления и сделает нашу компанию еще сплочённее. В будущем мы планируем увеличить количество команд-участниц с отбором в регионах и в Рязани проведем финальный турнир среди лучших», — сказал генеральный директор РНПК Сергей Михайлов.

В ходе турнира команды продемонстрировали динамичную и увлекательную игру, доставили массу эмоций всем любителям хоккея. Трибуны не умолкали ни на минуту, зрители изо всех сил поддерживали своих фаворитов.

«Приятно, что Роснефть проводит корпоративный турнир у нас. В нашем регионе хоккей очень популярный вид спорта, не побоюсь этого слова, спорт номер один», — сказал президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

На аренах за нефтяников-хоккеистов болели их коллеги, родственники, учащиеся «Роснефть-классов» школы №43, студенты Рязанского государственного радиотехнического университета (вуз-партнер «Роснефти») и жители Рязани, увлекающиеся хоккеем. Болельщики и участники турнира могли поучаствовать в викторине с призами. Для детей работали зоны с мастер-классами.

Компания «Роснефть» активно ведет работу по популяризации хоккея среди детей и молодежи. В 2011 году компания стала владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время хоккеисты вернули себе статус сильнейшей команды в российском чемпионате, трижды завоевали Кубок Гагарина и продолжили славные армейские традиции.

«Роснефть» проводит работу по развитию российского хоккея в регионах своего присутствия. На большинстве предприятий компании есть собственные ледовые команды, которые уверенно лидируют в любительских региональных чемпионатах. При участии компании строятся современные спортивные комплексы, организуются масштабные спортивные состязания. Сотрудники компании собственным примером доказывают пользу здорового образа жизни и новым достижениям в спорте и труде.