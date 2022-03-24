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Четверг, 24 марта, 2022

В Рязани пропала 17-летняя девушка

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В Рязани пропала 17-летняя девушка

Александр Ильин
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области

В Рязани разыскивают пропавшую 17-летнюю Полину Юрьевну Пешехонову, сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» 24 марта. 

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Девушка 2004 года рождения пропала в Рязани 23 марта. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

В Рязани пропала 17-летняя девушка
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области

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