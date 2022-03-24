В Рязани пропала 17-летняя девушка

В Рязани разыскивают пропавшую 17-летнюю Полину Юрьевну Пешехонову, сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» 24 марта.
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Девушка 2004 года рождения пропала в Рязани 23 марта. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
В Рязани разыскивают пропавшую 17-летнюю Полину Юрьевну Пешехонову, сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» 24 марта.
Девушка 2004 года рождения пропала в Рязани 23 марта. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
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