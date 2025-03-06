В Рязани пройдут соревнования дрифта по мокрому ZDT Racing «Стена-магнит»

В Рязани пройдет этап дрифта по мокрому ZDT Racing «Стена-магнит». Гонщики встретятся на трассе АСК «Атрон» в деревне Секиотово.

Свое мастерство покажут 50 профессиональных пилотов из Рязани, Москвы, Подмосковья, Калуги, Тамбова, Воронежа и других городов. В жюри профессионалы в сфере автоспорта: двукратный чемпион Russian Drift Series Евгений Ружейников, чемпион RDS Андрей Песегов, лидер личного зачета Sochi Drift Challenge Ярослав Гавриков.

Гонки пройдут в два дня. 8 марта в 10:00 состоятся квалификационные заезды. В 10:00 9 марта — финальные заезды топ-32.

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