Четверг, 12 января, 2023
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В Рязани пройдёт традиционный конкурс «Солнечный зайчик»

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В 31-й раз в Рязани пройдет Международный конкурс детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик». В качестве членов жюри приглашены ведущие педагоги, извечные хореографы и вокалисты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Конкурс был организован в 1992 году в Рязани. Ежегодно в начале весны сюда приезжают представители из России и ближайшего зарубежья. Конкурсные дни проходят ярко, нестандартно, у всех остаются незабываемые впечатления, а участники получают заслуженную оценку жюри и зрителей. На конкурсе есть возможность не только продемонстрировать свое вокальное и танцевальное мастерство и получить рекомендации для дальнейшего творческого роста, но и пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.

За время существования конкурса многие его участники стали студентами ведущих музыкальных вузов, преподавателями, лауреатами престижных фестивалей и победителями телевизионных проектов.

В этом году выступления пройдут в Муниципальном культурном центре со 2 по 4 февраля.

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