В Рязани пройдёт оздоровительный забег в честь Дня учителя

3 октября в 16:00 в Мемориальном парке пройдет забег, приуроченный ко Дню учителя. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

В программе мероприятия предусмотрены следующие этапы:

15:30 — 15:55 – регистрация участников;

16:00 – торжественное открытие;

16:10 – старт забегов по категориям:

Женщины 20-30 лет (дистанция 500 метров)

Мужчины 20-30 лет (дистанция 500 метров)

Женщины 31 года и старше (дистанция 500 метров)

Мужчины 31 года и старше (дистанция 500 метров);

16:45 – церемония награждения.

Победители и призеры получат памятные призы и дипломы от Управления по физической культуре и массовому спорту. Также предусмотрены специальные награды в номинациях «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Самый многочисленный коллектив».

Заявления на участие в забеге принимаются до 13:00 2 октября на электронный адрес edelveys-r@yandex.ru или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.