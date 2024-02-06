В Рязани пройдёт лекция «Судьба Мещёры: огонь, вода и медные трубы»

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького пройдет популярная лекция «Судьба Мещёры: огонь, вода и медные трубы», приуроченная ко Дню российской науки.

Организаторами мероприятия выступают: Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Национальный парк «Мещёра», Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина.

Рязанская Мещёра имеет сложную судьбу, которая складывалась под влиянием человека. Лекция «Огонь, вода и медные трубы» повествует об этой земле, страдавшей от пожаров, мелиорации, загрязнения; о её прошлом, настоящем и будущем.

Начальник отдела науки Национального парка «Мещёра» Алина Косякова и кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Ольга Железнова расскажут о пути изменения отношения человека к этой земле: со времен первых поселений до заповедания этих мест и взятия их под охрану Рамсарской Конвенцией.

Гостями мероприятия, направленного на популяризацию экологических научных знаний и формирование экологической культуры рязанцев, станут студенты высших и средних специальных учебных заведений нашего города.

Возрастное ограничение: 12+