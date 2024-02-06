Вторник, 6 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани пройдёт лекция «Судьба Мещёры: огонь, вода и медные трубы»

7info
spot_img

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького пройдет популярная лекция «Судьба Мещёры: огонь, вода и медные трубы», приуроченная ко Дню российской науки.

Организаторами мероприятия выступают: Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Национальный парк «Мещёра», Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина.

Рязанская Мещёра имеет сложную судьбу, которая складывалась под влиянием человека. Лекция «Огонь, вода и медные трубы» повествует об этой земле, страдавшей от пожаров, мелиорации, загрязнения; о её прошлом, настоящем и будущем.

Начальник отдела науки Национального парка «Мещёра» Алина Косякова и кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Ольга Железнова расскажут о пути изменения отношения человека к этой земле: со времен первых поселений до заповедания этих мест и взятия их под охрану Рамсарской Конвенцией.

Гостями мероприятия, направленного на популяризацию экологических научных знаний и формирование экологической культуры рязанцев, станут студенты высших и средних специальных учебных заведений нашего города.

Возрастное ограничение: 12+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области выпал град

Новости Касимова
Автор поста сообщает, что снимки сделаны в населённом пункте Селизово, через реку от Касимова.

Володин рассказал о льготной ипотеке

Новости мира
Необходимо сделать всё, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья.

Кавказская овчарка загрызла 4-летнюю девочку на Кузбассе

Новости мира
ЧП случилось днём 4 февраля в посёлке Старобачаты Беловского округа.

Рязанцы сообщили о «яме в полколеса» в Дашково-Песочне

Новости Рязани
Яма находится на перекрёстке недалеко от Дворца спорта «Олимпийский».

Глава Дагестана Меликов впервые рассказал о смерти супруги

Новости Рязани
По словам Меликова, последние дни для него были очень тяжёлыми. О супруге он отзывается с большой теплотой и любовью.