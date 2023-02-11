В Рязани пройдёт гала-концерт, посвящённый V Международному поэтическому фестивалю «ВсемПоэзии»

25 марта в 16.00 в библиотеке им. Есенина в Рязани пройдёт гала-концерт, посвященный V Международному поэтическому фестивалю «ВсемПоэзии» 2023. Об этом 7info сообщили организаторы.

Гостей праздника ждёт насыщенная программа: награждение лауреатов фестиваля, музыкальный конкурс «Авторская песня», мастер-классы и лекции, ярмарка сборников стихов рязанских авторов, кинопоказы поэтических клипов, фотосессия, гадания на стихах и, конечно, знакомства с единомышленниками.

Фестиваль помогает популяризации современной поэзии: на этом празднике творчества соберутся поэты, читатели, издатели и продюсеры от поэзии, соберутся не только чтобы поближе познакомиться с современным рязанским поэтическим искусством, но и открыть новые имена.

Фестиваль — некоммерческое мероприятие. Он состоится в пятый раз. Создатель Фестиваля — петербургский поэт, деятель культуры Стефания Данилова.

Организатор фестиваля в Рязани — поэт, телеведущая Анастасия Туровская.

Возрастное ограничение: 12+.