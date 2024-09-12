Четверг, 12 сентября, 2024

В Рязани пройдёт Фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел

Автор: Алексей Самохин

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Фото: cdci.ru

Центр развития креативных индустрий приглашает жителей и гостей Рязани на Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел (0+), который пройдет на территории Рязанской ВДНХ. В программе фестиваля: мастер-классы, интерактивные развлечения для детей и концерт.

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по михайловскому кружевоплетению и резьбе по дереву, посетить интерактивную площадку «сМЫслы» от областной библиотеки имени Горького. Кроме того, будут организованы мастер-классы от бренда товаров для творчества и школы «Мульти-Пульти».

Для детей предусмотрена специальная развлекательная программа.

На площадке фестиваля будет работать маркет, где можно приобрести сувениры и декоративные изделия от местных мастеров.

Фестиваль завершится концертной программой. В 20:00 на сцене выступит саксофонист Роман Кронда (12+), а в 21:00 — кавер-группа «Парнас» (12+).

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