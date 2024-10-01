Вторник, 1 октября, 2024

В Рязани пройдет кулинарный фестиваль «Русский завтрак»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой "Северной компании"

C 1 октября по 30 ноября в рязанском ресторане русской кухни «Лыбедь» проходит кулинарный фестиваль «Русский завтрак». Об этом говорится в пресс-релизе ГК «Старый Город».

Всероссийский гастрономический фестиваль «Русский завтрак» ставит целью популяризовать современную русскую кухню и российские региональные продукты. В мероприятии примут участие более 200 ресторанов из 20 городов России. Шеф-повара представят по одному блюду в каждой из пяти категорий: каши, блюда из творога, молочные десерты с йогуртом, блюда с сыром, блюда из яиц с молочными продуктами. Попробовать специальное меню «Русского завтрака» в Рязани можно будет в ресторане русской кухни «Лыбедь» с 1 октября по 30 ноября.

«В большинстве ресторанов России, гость может выбрать английский завтрак, американский завтрак, континентальный завтрак, однако почти нигде нет «русского завтрака». Мы предлагаем рязанцам и гостям города  заново открыть для себя русскую кухню во всем ее многообразии. Мы верим, что рост интереса к русской кухне не случаен, и вскоре количество локальных блюд с русскими корнями в меню ресторанов значительно вырастет, а «Русский завтрак», станет популярным кулинарным брендом», —  сообщили в пресс-службе.

На время проведения фестиваля в ресторана русской кухни «Лыбедь» появится особый «Русского завтрака»: каша в гурьевском стиле, сырники с облепихой, блинчики с маринованными томатами и мягким творогом, драники с малосольной форелью.

В Рязани пройдет кулинарный фестиваль «Русский завтрак»



Культурно-гастрономический фестиваль «Русский завтрак» —  проводит производитель молочной продукции «ЭкоНива» https://www.ekoniva-moloko.com/ в партнерстве с  «Гастрономической картой России» https://www.gastromaprussia.ru/   и оператором оптовой торговли METRO https://www.metro-cc.ru/ .

Ресторан русской кухни «Лыбедь» находится в здании отеля «Старый Город» https://hotel-oldtown.ru/ по адресу: Мюнстерская д2 . Телефон для бронирования 700-006 .

В Рязани пройдет кулинарный фестиваль «Русский завтрак»
В Рязани пройдет кулинарный фестиваль «Русский завтрак»
В Рязани пройдет кулинарный фестиваль «Русский завтрак»
В Рязани пройдет кулинарный фестиваль «Русский завтрак»

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