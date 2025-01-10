В штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани проходит сбор гуманитарной помощи для участников СВО.
В штаб общественной поддержки «Единой России» обратилась мама участника специальной военной операции с просьбой о помощи в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Представители штаба пригласили всех желающих присоединиться к этой важной инициативе.
Среди необходимых вещей:
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- Бытовая химия: чистящие и моющие средства, хозяйственное и жидкое мыло, зубная паста, пена для бритья, стиральный порошок
- Хлорка
- Влажные салфетки и бумажные полотенца
- Мешки для мусора
- Медицинские перчатки
- Прозрачная, черная и зеленая клеенка для нарезки (для окопов и блиндажей)
- Окопные свечи
- Дождевики в виде плащей
- Крепкие веревки
- Карабины
Гуманитарную помощь можно приносить по адресу: ул. Горького, 49А.
Для получения подробной информации звоните по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.