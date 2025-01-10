В штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани проходит сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

В штаб общественной поддержки «Единой России» обратилась мама участника специальной военной операции с просьбой о помощи в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Представители штаба пригласили всех желающих присоединиться к этой важной инициативе.

Среди необходимых вещей:

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Бытовая химия: чистящие и моющие средства, хозяйственное и жидкое мыло, зубная паста, пена для бритья, стиральный порошок

Хлорка

Влажные салфетки и бумажные полотенца

Мешки для мусора

Медицинские перчатки

Прозрачная, черная и зеленая клеенка для нарезки (для окопов и блиндажей)

Окопные свечи

Дождевики в виде плащей

Крепкие веревки

Карабины

Гуманитарную помощь можно приносить по адресу: ул. Горького, 49А.

Для получения подробной информации звоните по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.