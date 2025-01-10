Пятница, 10 января, 2025
2.3 C
Рязань
Армия и СВО

В Рязани проходит сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Алексей Самохин

В штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани проходит сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

В штаб общественной поддержки «Единой России» обратилась мама участника специальной военной операции с просьбой о помощи в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов. Представители штаба пригласили всех желающих присоединиться к этой важной инициативе.

Среди необходимых вещей:

Реклама
  • Бытовая химия: чистящие и моющие средства, хозяйственное и жидкое мыло, зубная паста, пена для бритья, стиральный порошок
  • Хлорка
  • Влажные салфетки и бумажные полотенца
  • Мешки для мусора
  • Медицинские перчатки
  • Прозрачная, черная и зеленая клеенка для нарезки (для окопов и блиндажей)
  • Окопные свечи
  • Дождевики в виде плащей
  • Крепкие веревки
  • Карабины

Гуманитарную помощь можно приносить по адресу: ул. Горького, 49А.

Для получения подробной информации звоните по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.

Материалы рубрики