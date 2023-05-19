В Рязани проходит фестиваль «Рязанская книга»

— В нашем стремительно меняющемся мире не обойтись без онлайн-книг и гаджетов, но ничто не заменит традиционных бумажных изданий. Наш фестиваль «Рязанская книга» не только популяризирует чтение как современный, нескучный вид досуга, но позволяет рассказывать читателям о рязанских авторах, знакомить людей с книгами, вышедшими в свет в нашем городе, продвигать рязанских писателей, — отметила Сорокина.