В Рязани проходит фестиваль «Рязанская книга»

В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина проходит фестиваль «Рязанская книга». Об этом написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.
По словам мэра, фестиваль второй год подряд объединяет творческих, думающих людей, становясь местом встречи рязанских писателей, издателей и читателей.
Глава администрации купила на ярмарке-продаже две книги — Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный» и «Собрание русской старины Н. Л. Шабельской в музейных коллекциях Рязани „На женской половине“». Издания она подарила библиотеке.