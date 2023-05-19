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В Рязани проходит фестиваль «Рязанская книга»

7info

В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина проходит фестиваль «Рязанская книга». Об этом написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам мэра, фестиваль второй год подряд объединяет творческих, думающих людей, становясь местом встречи рязанских писателей, издателей и читателей.

— В нашем стремительно меняющемся мире не обойтись без онлайн-книг и гаджетов, но ничто не заменит традиционных бумажных изданий. Наш фестиваль «Рязанская книга» не только популяризирует чтение как современный, нескучный вид досуга, но позволяет рассказывать читателям о рязанских авторах, знакомить людей с книгами, вышедшими в свет в нашем городе, продвигать рязанских писателей, — отметила Сорокина.

Глава администрации купила на ярмарке-продаже две книги — Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный» и «Собрание русской старины Н. Л. Шабельской в музейных коллекциях Рязани „На женской половине“». Издания она подарила библиотеке.

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