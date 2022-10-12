Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани проходит добровольческая акция «Dobro check»

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Фото с сайта администрации Рязани

С 10 октября по 30 ноября в Рязани проходит городская акция «Dobro check». Основная цель – сформировать и развивать инфраструктуру добровольчества на территории областного центра.

Мероприятие призвано выявлять, признавать и поддерживать усилия волонтёрских отрядов, которые используют самые эффективные формы и практики организации движения добровольцев.

Участвовать в акции могут отряды волонтёров, действующие на базе образовательных учреждений – школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Об этом говорится на сайте администрации Рязани.

Для участия в мероприятии формируется команда из представителей волонтёрского отряда. В её составе должны быть куратор, руководитель, медиа-координатор и 3-7 волонтёров.

Подробные сведения об организации и проведения «Dobro check» размещены на сайте проекта.

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