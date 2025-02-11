В Рязани продолжит работу 58-я маршрутка. Об этом сообщает телеграм-канал «STVchannel — Рязань».
По информации канала, свидетельство на работу 58-го маршрута продлили до 2030 года. На маршруте должны работать 20 машин.
В Рязани продолжит работу 58-я маршрутка. Об этом сообщает телеграм-канал «STVchannel — Рязань».
По информации канала, свидетельство на работу 58-го маршрута продлили до 2030 года. На маршруте должны работать 20 машин.
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