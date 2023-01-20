Пятница, 20 января, 2023
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В Рязани продолжаются работы по ремонту аварийных ям литой асфальтобетонной смесью

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По данным управления благоустройства города, в период с 13 по 20 января работы по ликвидации аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог с применением литой асфальтобетонной смеси проводились на 17 улицах: Бугровка, Полевая, Грибоедова, Баженова, Славянский проспект, Интернациональная, Космонавтов, Октябрьская, Мервинская, Костычева, Великанова, проезд Яблочкова, Быстрецкая, Кальная, Есенина, Введенская, Вознесенская.

Общая площадь ремонта на этой недели составила более 250 кв. м. В работе принимали участие 3 бригады рабочих Дирекции благоустройства города.

На следующей неделе ремонт литой асфальтобетонной смесью планируется провести на улицах Зубковой, Магистральной, Сельских Строителей, Есенина, Новоселов, Советской Армии, Гагарина.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.

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