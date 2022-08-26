В Рязани продолжается ремонт автодорог «картами»

В 2022 году по ремонту «картами» будет отремонтировано 47 участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Работы ежедневно контролируются специалистами управления и Дирекции благоустройства города.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 43 участках, на 40 из них уже уложен верхний слой:

– Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 35 по Куйбышевскому шоссе;

– дорога к Богородскому кладбищу;

– автомобильная дорога от ул. Зубковой д. 19 к. 3 до ул. Тимакова;

– улица Семашко от д. 14 до д. 52;

– 1-ая Железнодорожная улица;

– ул. Грибоедова от д. 1б по улице Есенина до д. 8 по улице Грибоедова;

– ул. Спортивный переулок;

– ул.1-е Бутырки;

– ул.Профессора Никулина;

– ул. 9-я линия;

– ул. Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;

– дублер Московского шоссе от ул. Народный будьвар до Юбилейной улицы;

– ул. Предзаводская;

– ул. Качевская;

– участок дороги по ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;

– ул. Боголюбова;

– проезд Машиностроителей;

– ул. 1-ая Механизаторов;

– участок дороги по ул.Строителей от ул. Островского до д.10в по ул. Строителей;

– ул. Телевизионная;

– ул. 1-ый Осенний переулок;

– участок дороги по ул. Новоселов от д. 36 до д. 40;

– ул. 1-ая Прудная;

– ул. Шоссейный переулок;

–от Магистральной ул. до ул. Энгельса;

– участок дороги от ул. Павлова до ул. Маяковского;

– участок дороги от д. 52 по Электрозаводской улице до д. 5 по улице Циолковского;

– ул. Радиозаводская;

– ул. 2-е Бутырки;

– участок дороги от д. 12 по Новослободской улице до ул. Кремлевский Вал;

– участок дороги от д. 1 по Окскому проезду до д. 2 по Солотчинскому шоссе;

– автомобильная дорога от д. 39 корп. 1 по Высоковольтной улице до д. 82 корп. 2 по улице Шевченко;

– ул. Кольцова;

– ул. Кирпичного Завода;

– автомобильная дорога от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11а по ул. Керамзавода;

– ул. Белякова;

– участок дороги по Коломенской ул. от Западной улицы до д. 41а по Московскому шоссе;

– участок дороги от д. 21 к.2 по улице Бирюзова до д. 17 по Интернациональной ул.;

– ул. 4-ый Коломенский проезд;

– участок дороги от д. 17 по улице Пирогова до д. 26 по улице Новикова-Прибоя;

– ул. площадь 26 Бакинских Комиссаров;

– ул. Карла Маркса;

– участок дороги от д. 21 по Скоморошинской ул. до Затинной ул.

Продолжается укладка асфальтобетонной смеси на улицах: Новослободской, Скоморошинская от д. 21 по Скоморошинской ул. до Затинной улицы, 4-я Линия.