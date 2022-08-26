В Рязани продолжается ремонт автодорог «картами»

В 2022 году по ремонту «картами» будет отремонтировано 47 участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Работы ежедневно контролируются специалистами управления и Дирекции благоустройства города.
Фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 43 участках, на 40 из них уже уложен верхний слой:
– Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 35 по Куйбышевскому шоссе;
– дорога к Богородскому кладбищу;
– автомобильная дорога от ул. Зубковой д. 19 к. 3 до ул. Тимакова;
– улица Семашко от д. 14 до д. 52;
– 1-ая Железнодорожная улица;
– ул. Грибоедова от д. 1б по улице Есенина до д. 8 по улице Грибоедова;
– ул. Спортивный переулок;
– ул.1-е Бутырки;
– ул.Профессора Никулина;
– ул. 9-я линия;
– ул. Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;
– дублер Московского шоссе от ул. Народный будьвар до Юбилейной улицы;
– ул. Предзаводская;
– ул. Качевская;
– участок дороги по ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;
– ул. Боголюбова;
– проезд Машиностроителей;
– ул. 1-ая Механизаторов;
– участок дороги по ул.Строителей от ул. Островского до д.10в по ул. Строителей;
– ул. Телевизионная;
– ул. 1-ый Осенний переулок;
– участок дороги по ул. Новоселов от д. 36 до д. 40;
– ул. 1-ая Прудная;
– ул. Шоссейный переулок;
–от Магистральной ул. до ул. Энгельса;
– участок дороги от ул. Павлова до ул. Маяковского;
– участок дороги от д. 52 по Электрозаводской улице до д. 5 по улице Циолковского;
– ул. Радиозаводская;
– ул. 2-е Бутырки;
– участок дороги от д. 12 по Новослободской улице до ул. Кремлевский Вал;
– участок дороги от д. 1 по Окскому проезду до д. 2 по Солотчинскому шоссе;
– автомобильная дорога от д. 39 корп. 1 по Высоковольтной улице до д. 82 корп. 2 по улице Шевченко;
– ул. Кольцова;
– ул. Кирпичного Завода;
– автомобильная дорога от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11а по ул. Керамзавода;
– ул. Белякова;
– участок дороги по Коломенской ул. от Западной улицы до д. 41а по Московскому шоссе;
– участок дороги от д. 21 к.2 по улице Бирюзова до д. 17 по Интернациональной ул.;
– ул. 4-ый Коломенский проезд;
– участок дороги от д. 17 по улице Пирогова до д. 26 по улице Новикова-Прибоя;
– ул. площадь 26 Бакинских Комиссаров;
– ул. Карла Маркса;
– участок дороги от д. 21 по Скоморошинской ул. до Затинной ул.
Продолжается укладка асфальтобетонной смеси на улицах: Новослободской, Скоморошинская от д. 21 по Скоморошинской ул. до Затинной улицы, 4-я Линия.