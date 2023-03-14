В Рязани продолжается реконструкция школы искусств № 5

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат по округу № 13 Александр Бурцев оценили ход реконструкции детской школы искусств № 5.
Проектом предусмотрен ремонт основного здания и возведение нового 3-этажного. Реконструкция позволит разместить все отделения школы в одном здании в комфортных условиях. Площадь учреждения увеличится более чем на 1500 квадратных метров, будет оборудовано 27 кабинетов и большой современный акустический концертный зал. Также отремонтируют малый зал для хоровых коллективов.
На сегодняшний день уже запущены системы водоснабжения и отопления, сделаны внутренняя электропроводка и система вентиляции, установлен лифт, полностью заменена кровля.
Работы идут по графику, окончание реконструкции запланировано на середину лета. 1 сентября обновленная школа сможет принять своих учеников, для которых созданы прекрасные условия.
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