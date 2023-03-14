В Рязани продолжается реконструкция школы искусств № 5

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат по округу № 13 Александр Бурцев оценили ход реконструкции детской школы искусств № 5.

Проектом предусмотрен ремонт основного здания и возведение нового 3-этажного. Реконструкция позволит разместить все отделения школы в одном здании в комфортных условиях. Площадь учреждения увеличится более чем на 1500 квадратных метров, будет оборудовано 27 кабинетов и большой современный акустический концертный зал. Также отремонтируют малый зал для хоровых коллективов.

На сегодняшний день уже запущены системы водоснабжения и отопления, сделаны внутренняя электропроводка и система вентиляции, установлен лифт, полностью заменена кровля.

Работы идут по графику, окончание реконструкции запланировано на середину лета. 1 сентября обновленная школа сможет принять своих учеников, для которых созданы прекрасные условия.

— Детская школа искусств № 5 была построена более 60 лет назад и давно нуждалась в обновлении. После проведенной реконструкции занятия будут проходить в комфортных условиях. Это важно и для детей, и для педагогического коллектива школы, — отметила Татьяна Панфилова.