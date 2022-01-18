В Рязани продолжается работа по выявлению открытых колодцев

В Рязани продолжают выявлять и закрывать открытые канализационные люки, сообщила пресс-служба городской администрации.

Люки с улиц города банально крадут. По информации Водоканала, в прошлом году похитили 621 чугунную крышку, в этом уже 9. При обнаружении пропажи, сотрудники предприятия принимают необходимые меры.

Сейчас Водоканал практикует использование люков из композитных материалов и железобетона на зеленых зонах, внутриквартальных территориях. 110 тяжелых армокаркасных люков закупили в январе. Ранее было приобретено более 200 крышек из композитных материалов, свыше 100 люков с кольцом из аналогичных материалов.

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Закрывают люки и сотрудники МУП «РМПТС». Например, два открытых колодца обнаружили у детского сада №143 на улице Черновицкой.