В Рязани продолжается работа по благоустройству памятников и прилегающих к ним территорий

В преддверии майских праздников городские службы продолжают подготовку монументов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Дирекцией благоустройства проводится косметический ремонт ступеней, починка ограждений, уборка и озеленение прилегающих территорий. 20 апреля заместитель главы администрации Борис Ясинский проконтролировал работы на одном из центральных монументальных комплексов — у Вечного огня на площади Победы.

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Так, приводится в порядок плитка у постамента, осуществляется покраска мемориальных досок, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сотрудники МБУ уже завершили работы у памятников В. Ф. Маргелову, Федору Полетаеву, Советско-Польскому братству по оружию, погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Карцево, Белякову в Дягилево и другие.

Работы по приведению в порядок мемориальных мест продолжаются.