В Рязани продолжается капремонт теплотрасс

В Рязани продолжается капитальный ремонт теплотрасс.

В Дашково-Песочне на месте проведения работ побывали первый замглавы муниципального образования, председателя Рязанской гордумы Лариса Максимова и депутат по округу №7 Татьяна Климова.

На улице Зубковой идёт замена магистрального трубопровода на участке в 272 метра. По плану работы должны быть завершены в первой половине августа. Отмечается, что жители обеспечены горячим водоснабжением жители по графику.

Ремонт 300-метрового участка теплотрассы на улице Тимуровцев должен завершиться в течение нескольких недель. Жители также не испытывают проблем с горячей водой, – говорится на сайте Рязанской городской думы.

Всего в городе летом запланировано капремонт десяти участков теплосетей.