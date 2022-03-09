В Рязани продолжается ямочный ремонт

С 25 февраля по 4 марта работы по ликвидации аварийных выбоин на проезжей части Рязани с применением литой асфальтобетонной смеси проводились на 20 участках улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

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Ремонт проводился на улицах Октябрьской, Интернациональной, Семчинской, Новой, Пушкина, Электрозаводской, Урицкого, Крупской, Лермонтова, Зубковой, Бугровка, проезде Яблочкова, Радиозаводской, площади Попова, Славянском проспекте, Сережиной Горе, Михайловском шоссе, Первомайском проспекте, дороге от пересечения ул. Черновицкой и ул. Щорса до Ряжского шоссе.

Общая площадь – около 480 кв. м, с начала года отремонтировано 38 участков на площади 1800 кв. м.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улице Сельских Строителей, дороги от пересечения улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе, дороги на кладбище.