В Рязани продолжается благоустройство и уборка зеленых зон

22 июля сотрудники Дирекции благоустройства Рязани продолжили работы по уходу за зелеными насаждениями и уборке города. Об этом сообщают на сайте администрации.

Работники покосили газоны на улицах Горького, Костычева, в поселке Мехзавода, в Центральном парке культуры и отдыха и в Верхнем городском парке. Также постригли кустарники на улицах Крупской, проезде Яблочкова, в сквере у вокзала «Рязань-2».

Кроме этого, в Рязани спилили дикорастущие поросли на улице Есенина, пропололи цветники в скверах на улице Ленина, на бульваре Победы и в сквере им. В.Ф. Маргелова. Также работники отремонтировали лавки в сквере им. М.Д. Скобелева, которые пострадали от рук вандалов, и убрали грунтовые наносы на улицах Коняева и Центральная в Дягилево.

В всех районах города продолжается уборка дорог и тротуаров.