Понедельник, 22 июля, 2024

В Рязани продолжается благоустройство и уборка зеленых зон

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации

22 июля сотрудники Дирекции благоустройства Рязани продолжили работы по уходу за зелеными насаждениями и уборке города. Об этом сообщают на сайте администрации.

Работники покосили газоны на улицах Горького, Костычева, в поселке Мехзавода, в Центральном парке культуры и отдыха и в Верхнем городском парке. Также постригли кустарники на улицах Крупской, проезде Яблочкова, в сквере у вокзала «Рязань-2».

Кроме этого, в Рязани спилили дикорастущие поросли на улице Есенина, пропололи цветники в скверах на улице Ленина, на бульваре Победы и в сквере им. В.Ф. Маргелова. Также работники отремонтировали лавки в сквере им. М.Д. Скобелева, которые пострадали от рук вандалов, и убрали грунтовые наносы на улицах Коняева и Центральная в Дягилево.

В всех районах города продолжается уборка дорог и тротуаров.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На ремонт дорог в Рязани выделили более 660 миллионов рублей

Супруги Добрычевы отправились в велопутешествие из Рязани во Владивосток

В Сасовском районе в аварии пострадали несовершеннолетний мотоциклист и двое его пассажиров

НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска» к юбилею Игоря Крутого

В Рязани мотоцикл перелетел через легковой автомобиль

В Рязани на четырех улицах отключили горячую воду

Рязанцы потребляют жиров на 35% больше нормы

В Сасовском районе ремонтируют дорогу, ведущую к ж/д станции Кустаревка

В Рязанской области будет реализован проект комплексного развития территорий

Стали известны подробности о возгорании автомобиля в Рязани

Бывшая домработница Пугачевой сообщила о ее плохом состоянии

Нарколог дал оценку выходке Глюкозы на концерте в Красноярске