В Рязани продлят троллейбусную линию до Новосёлов, 60

Планы о продлении троллейбусного маршрута на улице Новосёлов в Рязани начинают сбываться. Администрация города разместила на сайте Госзакупок тендер на создание проектной документации на «Строительство комплекса новой троллейбусной линии по ул. Новосёлов от дома 40 до дома 60 (к микрорайонам ДПР7,7А и ДПР8,9)».

Максимальная (начальная) цена контракта — 14 млн 15 тыс. 513,67 рублей. Победитель торгов должен будет подготовить документацию для продления троллейбусной линии до дома № 60 по улице Новосёлов.

Сейчас разворотный круг троллейбусов на этой улице находится в районе Шереметьево.

Планируется продлить контактную сеть, а также сделать диспетчерскую с бытовыми помещениями на конечной остановке. Кроме того, будут построены две тяговые подстанции.