Четверг, 1 августа, 2024

В Рязани продлят троллейбусную линию до Новосёлов, 60

Автор: 7info

Опубликовано

Планы о продлении троллейбусного маршрута на улице Новосёлов в Рязани начинают сбываться. Администрация города разместила на сайте Госзакупок тендер на создание проектной документации на «Строительство комплекса новой троллейбусной линии по ул. Новосёлов от дома 40 до дома 60 (к микрорайонам ДПР7,7А и ДПР8,9)».

Максимальная (начальная) цена контракта — 14 млн 15 тыс. 513,67 рублей. Победитель торгов должен будет подготовить документацию для продления троллейбусной линии до дома № 60 по улице Новосёлов.

Сейчас разворотный круг троллейбусов на этой улице находится в районе Шереметьево.

Планируется продлить контактную сеть, а также сделать диспетчерскую с бытовыми помещениями на конечной остановке. Кроме того, будут построены две тяговые подстанции.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Дом бывшего депутата Госдумы Пономарева* под Киевом атаковал беспилотник

Белгородцев возмутила «куча непойми-чего» в центре города

В Пронске произошла смертельная авария

Мигрант-нелегал занялся сексом с несовершеннолетней в общественном месте

В черепе пациента выросла огромная опухоль с волосами и жиром

Военный лётчик назвал цель первого полёта F-16 над Львовом

Сидики обратился за помощью в посольство Италии

1 августа радио «Маяк» исполнилось 60 лет

СМИ: Алла Пугачева опозорилась в Латвии

В Обнинске мигрант поцеловал девочку на улице и получил 7 лет колонии

Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Названы самые популярные имена младенцев, родившихся в перинатальном центре Рязани