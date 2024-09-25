В Рязани преобразили парк Героев Отечественной войны 1812 года

Депутат Рязанской городской Думы по округу №10 Светлана Ворнакова вместе с представителями администрации и местными общественниками осмотрела обновленный Парк Героев Отечественной войны 1812 года. Там завершились работы по благоустройству в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщается на сайте городской Думы.

За последние годы в парке удалили нежелательные растения, проложены новые дорожки, установлены скамейки и мусорные контейнеры, а также организовано освещение. Проводятся регулярные субботники для поддержания чистоты.