Среда, 25 сентября, 2024

В Рязани преобразили парк Героев Отечественной войны 1812 года

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта Рязанской городской Думы

Депутат Рязанской городской Думы по округу №10 Светлана Ворнакова вместе с представителями администрации и местными общественниками осмотрела обновленный Парк Героев Отечественной войны 1812 года. Там завершились работы по благоустройству в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщается на сайте городской Думы.

За последние годы в парке удалили нежелательные растения, проложены новые дорожки, установлены скамейки и мусорные контейнеры, а также организовано освещение. Проводятся регулярные субботники для поддержания чистоты.

«Постепенно мы приводим в порядок эту территорию, парк становится одним из любимых мест отдыха горожан. Впереди, конечно, еще много работы, много планов, которые предстоит реализовать», — сказала Светлана Ворнакова.

В Рязани преобразили парк Героев Отечественной войны 1812 года
В Рязани преобразили парк Героев Отечественной войны 1812 года
В Рязани преобразили парк Героев Отечественной войны 1812 года

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