Пятница, 20 января, 2023
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В Рязани прекратили пополнять карты для оплаты переезда в Соколовке в пиковые часы

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Фото из группы ПУВР ВКонтакте

В Рязани для избежания заторов на платном переезде в Соколовке при движении в пиковые часы с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 прекращено пополнение бесконтактной смарт-карты в кассах Пункта взимания платы путепровода. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Пополнить карты можно в терминалах, установленных в ТЦ «Зельгрос», а также на автозаправках на улице Зубковой, 8 стр. 3 и на Восточной окружной дороге стр. 4.

Мэрия просит рязанцев пополнять карты заранее.

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