В Рязани представили проект «Великие битвы великой страны»

В областной библиотеки имени Горького в Рязани открылся выставочный проект «Великие битвы великой страны», посвящённый 80-й годовщине победы в Сталинградской битве и 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Участниками открытия выставки стали замминистра по делам территорий и информполитике Рязанской области Иван Ушаков, представители учреждений образования и культуры и общественники.

Экспозиция представляет историческую и художественную литературу ведущих издательств страны, мемуары, монографии и документальные исследования, фотоальбомы из фонда Горьковской библиотеки. Экспонатами также стали оружие, обмундирование, награды и знаки отличия, которые предоставили региональное отделение «Поисковое движение России» и музей 141-й Краснознамённой стрелковой дивизии школы №49 Рязани.

По словам Ивана Ушакова, исторический процесс развивается по одним и тем же законам, так что для понимания происходящего сегодня важно изучать историю.

Выставка «Великие битвы великой страны» будет работать в библиотеке имени Горького до 20 февраля.

Проект подготовлен совместно с Общественной палатой Рязанской области, Рязанским областным Советом женщин, региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и фондом социальных инициатив «Мирные люди» (г. Санкт-Петербург).