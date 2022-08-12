В Рязани представили проект монумента участникам СВО

Первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова провела обсуждение эскизного проекта памятного монумента, посвященного участникам специальной военной операции из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Во встрече, прошедшей в Доме общественных организаций, приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, и.о. министра культуры региона Марина Кауркина, представители городских властей, военных и гражданских учебных заведений, рязанских ветеранских и общественных организаций, родители погибших во время проведения СВО военнослужащих.

После представления эскизного проекта мемориала Василием Колдиным, директором Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера, состоялось свободное обсуждение. Участники встречи поделились своими мнениями и оценками, высказали замечания и пожелания о форме и оформлении монумента, месте его установки. Авторам проекта было поручено учесть предложения участников обсуждения и представить в ближайшее время доработанный вариант.

Подводя итоги обстоятельного разговора, первый заместитель Председателя Правительства региона подчеркнула то, что идея открытия в областном центре памятного монумента будет воплощена в жизнь в рамках реализации проектов местных инициатив с учетом консолидированного мнения общественности и родственников рязанцев, погибших во время проведения специальной операции.