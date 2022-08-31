В Рязани представили более 30 предложений по благоустройству Лесопарка

На общественных слушаниях будущего проекта благоустройства Лесопарка представили более 30 предложений, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В этом году рязанский Лесопарк победил в рейтинговом голосовании и будет благоустраиваться от первого разворотного круга до озера Ореховое в 2023 году. Вчера прошли общественные обсуждения будущего проекта, в ходе которого активисты, депутаты, эксперты обозначили более тридцати концептуальных предложений.

Так, были высказаны следующие пожелания о благоустройстве пляжа на Ореховом озере:

— обустроить удобный заход в воду с песком;

— оставить часть пляжа с естественной травой — чтобы можно было на ней отдыхать;

— использовать природные материалы на пляже;

— убрать искусственные неровности, чтобы можно было кататься на велосипеде;

— установить качели рядом с пляжем и обустроить детскую зону;

— разместить хороший туалет и комнату матери и ребенка;

— сделать видеонаблюдение.

Представители администрации рассказали о завершении работ по благоустройству Лесопарка в этом году, пригласив на следующей неделе всех желающих принять участие в народной приемке.

Кроме того, участники поговорили о развитии других частей Лесопарка и предложили в дальнейшем поставить больше скамеек со спинкой, разместить танцплощадку, устраивать кинопоказы, развивать набережную и разместить там точки общественного питания. Подняли важный вопрос о состоянии воды в Ореховом озере.

Оставлять предложения по благоустройству Лесопарка можно в ленте комментариев в группе ВКонтакте.

В дальнейшем архитекторы доработают проект благоустройства Лесопарка и представят его горожанам в сентябре.

Напомним, что параллельно с развитием Лесопарка идет разработка проекта благоустройства Набережной Оки и Трубежа. Разработчики проекта запустили обсуждение Вконтакте и голосование на сайте. Приглашаем принять участие в этой работе всех желающих.