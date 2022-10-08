В Рязани председателя ТСЖ наказали после проверки прокуратуры

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку после обращения жителя улицы Вишнёвая о нарушении требований законодательства в сфере предоставления информации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки выявлено, что товариществом собственников жилья допущен факт нарушения срока предоставления ответа на запрос собственника жилого помещения, предусмотренного п. 34 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416.

В этой связи прокурором района в отношении председателя правления ТСЖ, допустившего несвоевременное предоставление информации, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей судебного участка № 8 судебного района Московского районного суда Рязани с назначением наказания в виде предупреждения.

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