В Рязани предлагают возобновить работу общественных жилищных инспекторов

В Рязани предлагают возобновить деятельность Советов территорий и представителей общественного контроля в сфере ЖКХ. С такой инициативой выступила председатель Совета «Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ» Ольга Каркина на личном приёме у Татьяны Панфиловой.

В 2012-2015 годах администрация города из числа активистов выбирала общественных жилищных инспекторов. Татьяна Панфилова отметила актуальность предложения и заявила о готовности властей Рязани посодействовать в этом вопросе.

К председателю Рязанской городской думы обратились многодетные мамы Татьяна Шарова и Ольга Зоткина с просьбой помочь получить в собственность земельный участок с необходимой инфраструктурой.

Глава управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Дмитрий Кожин отметил, что сейчас многодетным семьям предоставляются земельные участки в границах областного центра, Рыбновского и Рязанского районов. Перечень участков утверждён решением Рязанской городской Думы. В очереди на предоставление земельных участков сейчас свыше 4 тысяч многодетных семей. Ранее заявительницы отказались от предложенных участков, так что им предложат другие варианты по мере их появления и в порядке очереди.

Обсудили и возможность денежной компенсации вместо предоставления бесплатного участка земли в собственность. Как пояснила Татьяна Панфилова, для решения этого вопроса необходимо внести изменения в законодательство региона.

Глава муниципального образования рассказала, что прорабатывается вопрос организации обучения активных жителей основам жилищного законодательства, их правам и обязанностям. Особое внимание уделят представителям многоквартирных домов, в которых планируется капремонт.