В Рязани предлагают установить уникальный троллейбус в качестве памятника

Уникальный грузовой троллейбус КТГ-2 1977 года выпуска может стать арт-объектом для украшения Рязани. С такой инициативой выступили активисты канала stvchannel. Местом установки может стать любое пространство, которое благоустраивается в 2023 году.

Активисты хотят обратиться к Павлу Малкову с просьбой увековечить таким образом 96-летнюю историю общественного транспорта Рязани. В конце прошлого года сообщалось, что в нашем городе сохранилось несколько единиц транспорта, практически не имеющих аналогов в России.

«К сожалению, проект музея транспорта Рязани зашёл в тупик, однако хоть часть этого исторического наследия возможно сохранить и без музея», – говорится в публикации.

Похожий троллейбус как арт-объект в Москве, автор Никита Лапин