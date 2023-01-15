В Рязани предлагают установить уникальный троллейбус в качестве памятника

Уникальный грузовой троллейбус КТГ-2 1977 года выпуска может стать арт-объектом для украшения Рязани. С такой инициативой выступили активисты канала stvchannel. Местом установки может стать любое пространство, которое благоустраивается в 2023 году.
Активисты хотят обратиться к Павлу Малкову с просьбой увековечить таким образом 96-летнюю историю общественного транспорта Рязани. В конце прошлого года сообщалось, что в нашем городе сохранилось несколько единиц транспорта, практически не имеющих аналогов в России.
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