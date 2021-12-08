В Рязани после ремонта открылась библиотека-филиал №12

8 декабря в Рязани состоялось открытие обновлённой библиотеки-филиала №12 Центральизованной библиотечной системы города. Сотрудников библиотеки поздравила замглавы администрации Рязани Надежда Штевнина.

– Библиотека – это очень тёплое, доброе место, — отметила она. — Огромное вам спасибо за то, что вы делаете его лучше. Здесь создана удивительная солнечная атмосфера и, несмотря на все сложности нашей жизни, вы сохраняете такие места, где можно получить эмоциональное и эстетическое удовольствие, наполниться энергией.

Напомним, что библиотека-филиал №12 стала победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура». В здании сделали ремонт помещений, закупили новую мебель и техническое оборудование, оформили зоны. Также библиотеку пополнили новые книги.

После ремонта библиотека стала многофункциональным местом для общения разных возрастных и социальных групп населения. В ней оборудованы зоны для чтения и общения, для работы в Интернете и детского досуга. Отдельно сформирован зал для проведения коллективных мероприятий.

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На время ремонта библиотека не прекращала своей работы, продолжая обслуживать читателей. Сейчас она в полном объеме выполняет свои функции.