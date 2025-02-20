В Рязани после ночного тумана появилась кристаллическая изморозь

Жители Рязани утром заметили на деревьях и проводах необычное природное явление — кристаллическую изморозь. Она образовалась после ночного тумана и дымки из-за перехода водяного пара сразу в твёрдое состояние, минуя жидкую фазу.

Как объяснил рязанский метеоролог Роман Степанов, ледяные кристаллы формируются с наветренной стороны веток и проводов, повторяя направление влажного воздуха. Изморозь появляется при высокой влажности и понижении температуры.

Существует два вида изморози: зернистая и кристаллическая. Первая образуется в ледяных туманах и выглядит как мелкие слипшиеся частицы. Вторая — растёт в жидкокапельных туманах, формируя выразительные ледяные узоры.

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Специалист также развеял распространённый миф: в метеорологии нет термина «измороСь» — корректное название явления именно «изморозь». Она отличается от инея тем, что её кристаллы имеют трёхмерную структуру и растут от поверхности наружу, в то время как иней покрывает поверхность более плоскими образованиями.