В Рязани помыли центральные улицы

В понедельник, 10 апреля, в мэрии прошло еженедельное совещание, его провела Елена Сорокина. На повестке дня были вопросы, касающиеся уборки города, прохождения весеннего разлива и подготовки к пожароопасного периода.

Дирекция благоустройства начала убирать дороги от пыли и грязи. Ежедневно городские службы подметают дороги, убирают смёт и грунтовые наносы. После этого спецтехника проходит убранные участки и смывает оставшуюся пыль. Уже удалось помыть несколько центральных улиц: Кремлевский Вал, площади Театральную, Соборную, Ленина, улицу Дзержинского, Первомайский проспект, Рабочие приступили к помывке Куйбышевского и Московского шоссе.

Сейчас в черте Рязани половодье идёт на спад. Уровень Оки составил минус 14 см за последние сутки. Движение по Окскому проезду восстановлено.

Как отметила Елена Сорокина, убрать мусор после половодья нужно в поселке Борки, в Лесопарке и на других территориях, куда его принесла вода. Работы планируется провести в ближайшее время, как только позволят погодные условия.

Началась подготовка к пожароопасному сезону. Рязанские спасатели и МКУ «УДТ» проводят информационно-разъяснительную работу о запрете пала травы. Наблюдение за территориями областного центра продолжается. Елена Сорокина подчеркнула, что при необходимости к этой работе следует привлечь дополнительные силы – рязанских дружинников, которые ежегодно оказывают помощь в мониторинге городских территорий.