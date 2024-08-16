Пятница, 16 августа, 2024

В Рязани полиция изъяла 600 пачек немаркированных сигарет

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В рамках рейда, целью которого было выявление и пресечение оборота контрафактной продукции, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Октябрьскому району города Рязань обнаружили в магазине на улице Советской Армии немаркированную табачную продукцию.

Полицейские провели обследование торговой точки, в ходе которого изъяли 598 пачек сигарет без специальных марок акцизного сбора Российской Федерации.

Изъятая продукция направлена на исследование, после завершения которого будет принято процессуальное решение.

Приобретение, хранение и сбыт сигарет без специальной маркировки являются административным и уголовным правонарушением. Сотрудники полиции продолжают проверку, чтобы установить происхождение нелегальной продукции, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

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