Пятница, 20 января, 2023
7info

В Рязани полицейские задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

На главнуюНовости Рязани

Женщину, объявленную в федеральный розыск, задержали 20 января сотрудники ППС полиции в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители обратили внимание на прохожую, которая, завидев сотрудников в форме, заметно занервничала и попыталась скрыться. Выяснилось, что гражданка имела для этого вескую причину.

30-летнюю жительницу Рязанской области осудили за кражу, но от наказания она уклонилась и была объявлена в федеральный розыск.

Задержанную доставили в отдел, позднее передадут инициатору розыска.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации