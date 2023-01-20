В Рязани полицейские задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

Женщину, объявленную в федеральный розыск, задержали 20 января сотрудники ППС полиции в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители обратили внимание на прохожую, которая, завидев сотрудников в форме, заметно занервничала и попыталась скрыться. Выяснилось, что гражданка имела для этого вескую причину.

30-летнюю жительницу Рязанской области осудили за кражу, но от наказания она уклонилась и была объявлена в федеральный розыск.

Задержанную доставили в отдел, позднее передадут инициатору розыска.