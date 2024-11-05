В Рязани покажут спектакль о детях, ставших свидетелями военных действий на Донбассе

В Рязанском драматическом театре готовится к дебюту документальный спектакль, основанный на воспоминаниях детей, ставших свидетелями военных действий в период с 2014 по 2023 год. Этот творческий проект нацелен на молодежную аудиторию. Автор инсценировки, Григорий Баззаев, стремится максимально точно и честно рассказать о событиях, происходивших на Донбассе, опираясь на реальные истории, интервью и публикации.

Спектакль будет проходить в интимной обстановке, способствующей открытому общению. Его герои — это обычные люди, такие же, как мы. Артисты Дарья Егорова, Алексей Мельников, Дарья Серебрякова, Анастасия Сылка и Денис Чистяков постараются показать, какие трудные испытания им приходится преодолевать в условиях войны и утраты безопасности. Режиссёр Максим Ларин и художник-постановщик Наталья Бокова отвечают за постановку, а видеоматериалы подготовил Владимир Тихонов.

Постановка стала возможной благодаря Гранту Президента Российской Федерации, поддерживающему важные творческие инициативы в сфере культуры и искусства. Премьера назначена на 13 ноября.