В Рязани появится новая школа на 1100 мест

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил строительную площадку в микрорайоне «Олимпийский», где возводится новая современная школа на 1100 мест. Об этом сообщается на сайте правительства.

Строительство школы планируется завершить летом 2024 года. В здании будут оборудованы современные кабинеты, лаборатория, а также специальные помещения для занятий по робототехнике и 3D-моделированию, театральный кружок. Павел Малков отметил важность удобного подъезда к школе. Он поручил проработать вопрос о тротуарах, освещении, велодорожках и велопарковках.

С января 2025 года начнётся формирование педагогического коллектива, а в апреле – списка учащихся. Новая школа станет важным социальным объектом для микрорайона «Олимпийский», обеспечив качественное образование для большого числа детей.

В осмотре строительной площадки приняли участие вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова, министр образования области Ольга Щетинкина и и.о. министра строительного комплекса региона Юрий Кулешов.