В Рязани появился областной нотариальный архив

В Рязани торжественно открыли региональный нотариальный архив. Структура создана в соответствии с федеральным законодательством, сообщает сайт правительства Рязанской области.
В архиве будут храниться все нотариальные документы региона.
В Рязани торжественно открыли региональный нотариальный архив. Структура создана в соответствии с федеральным законодательством, сообщает сайт правительства Рязанской области.
В архиве будут храниться все нотариальные документы региона.
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