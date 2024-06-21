В Рязани появился областной нотариальный архив

— Теперь люди, чтобы получить какой-либо документ или архивную справку, смогут обратиться в нотариальную палату, куда по истечении установленных сроков хранения будут поступать нотариальные акты. Создание централизованного архива является значимым шагом для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, – отметил заместитель начальника главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона Владимир Бабич.