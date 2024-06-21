Пятница, 21 июня, 2024

В Рязани появился областной нотариальный архив

Автор: 7info7

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В Рязани торжественно открыли региональный нотариальный архив. Структура создана в соответствии с федеральным законодательством, сообщает сайт правительства Рязанской области.

В архиве будут храниться все нотариальные документы региона.

— Теперь люди, чтобы получить какой-либо документ или архивную справку, смогут обратиться в нотариальную палату, куда по истечении установленных сроков хранения будут поступать нотариальные акты. Создание централизованного архива является значимым шагом для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, – отметил заместитель начальника главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона Владимир Бабич.

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