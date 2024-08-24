Суббота, 24 августа, 2024

В Рязани появилась ещё одна скульптура «грибов с глазами»

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/rznvdnh

В Рязани появился новый арт-объект под названием «Рязанская ВДНХ», выполненный в виде грибов с глазами. Об этом сообщила страница «Рязанской ВДНХ» ВКонтакте.

Скульптура включает в себя символы пространства, такие как пирамида изобилия и гуси. Авторами проекта стали Василий и Полина Горбуновы, которые не только придумали концепцию, но и создали все бронзовые скульптуры, уже установленные в городе.

Новые грибы стали четырнадцатым арт-объектом в серии, ранее установленные 13 грибов уже украшают различные части Рязани.

Новый арт-объект находится рядом с фонтаном на территории Рязанской ВДНХ, его можно увидеть уже сейчас.

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