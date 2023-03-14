В Рязани подвели итоги развития системы образования за 2022 год

13 марта прошло расширенное заседание коллегии министерства образования Рязанской области «Актуальные направления развития системы образования Рязанской области в 2022 году: обучающая среда, содержание, кадры», в котором принял участие председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.

Началось заседание с награждения лучших работников системы образования Рязанской области.

Итоги развития системы образования Рязанской области в 2022 представила министр образования области Ольга Щетинкина. В своем докладе она отметила, что Министерством образования в прошедшем году решались задачи по трем основным направлениям: создание современной образовательной среды, обновление содержания образования, обеспечение квалифицированными кадрами. Из 19 миллиардов, выделенных в 2022 году на финансирование отрасли, по словам Ольги Сергеевны, освоены 99,7 процентов – это один из самых высоких результатов среди органов власти Рязанской области.

В ходе заседания осветили вопросы повышения качества знаний обучающихся, грамотного выстроения методического сопровождения образовательного процесса, деятельность Федерального проекта «Профессионалитет», формирования социальной ответственности личности, подчеркнули динамику в сфере дополнительного образования.

Своим мнением о развитии системы образования поделился председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.

«Для решения проблемы недостатка педагогических кадров Минпросвещения России планирует создать пять тысяч педагогических классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи, — подчеркнул Сергей Викторович. — В 2023 году, объявленном Годом педагога и наставника, нам необходимо сфокусировать особое внимание на таких классах».

Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков отдельно затронул тему организации психолого-педагогических классов.

«Чтобы выполнить главную поставленную задачу – повысить престиж профессии учителя, нужно создать условия для повышения эффективности работы психолого-педагогических классов и рассмотреть возможности расширения форм поддержки обучающихся. Важно сформировать у молодежи интерес к педагогической деятельности, желание учиться в профильных классах и идти в дальнейшем в профессию», – подчеркнул парламентарий.

По итогам заседания будет сформирован проект «Решение коллегии министерства образования Рязанской области». Замечания и предложения, возникшие у слушателей, принимаются министерством до 20 марта 2023 года.