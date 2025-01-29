В Рязани подвели итоги года по реализации партпроектов «Единой России»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошла встреча заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Артема Бранова с координаторами партпроектов, на которой были подведены итоги за 2024 год.

В Рязанской области реализуются 22 партийных проекта «Единой России», направленных на развитие детского спорта, строительство и модернизацию образовательных учреждений, поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями, трудоустройство участников программы «Герои 62», а также помощь в профориентации, карьерном росте и сохранении исторической памяти.

Артем Бранов отметил, что партийные проекты являются приоритетом работы. Особое внимание он обратил на важность информирования жителей о реализации народной программы «Единой России» и партийных проектов.

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С докладами о результатах работы за 2024 год выступили региональные координаторы проектов «Крепкая семья», «Выбирай свое», «Новая школа», «Моя карьера с Единой Россией» и «Историческая память».

— Хочу еще раз подчеркнуть, что партийные проекты — это приоритет нашей работы, — подытожил Артем Бранов.

В завершение он отметил, что подобные встречи будут проходить регулярно.