В Рязани подвели итоги фестиваля «Небо России-2022»

Церемонию закрытия XX спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России-2022» провели в центре соревнований в спортивном комплексе «Атрон». Об этом сообщили организаторы.

В рамках мероприятия состоялись подведения итогов 13-го Кубка Рязанской области по воздухоплавательному спорту и награждение победителей 16-го Кубка России по воздухоплавательному спорту.

Участников приветствовала начальник отдела по работе с учреждениями спортивной направленности, развития адаптивного спорта и организации физкультурных мероприятий министерства спорта Рязанской области Екатерина Озина.

Обращаясь к присутствующим, она выразила благодарность Федерации воздухоплавания России, Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области и всем пилотам, участвующим в соревнованиях.

По итогам 13-го Кубка Рязанской области по воздухоплавательному спорту «золото» — у Владимира Ермакова (общий зачет — 7662 балла), «серебро» в этом году получил молодой пилот Марк Стенин. Его результат — 6717 баллов. Замыкает тройку лидеров, с результатом 6098 баллов, Александр Маврин.

Спортивный директор Александр Маврин поблагодарил пилотов, членов всех команд, судей, измерителей, оргкомитет фестиваля. Благодаря сплоченной работе всех и нацеленности на общий результат фестиваль и спортивные состязания прошли на очень высоком уровне, несмотря на неблагоприятные погодные условия, — сказал Александр.

Президент федерации воздухоплавания России Иван Меняйло отметил, что каждый год организаторы «Неба России» предлагают пилотам новые возможности. Маршруты полетов в этом году были новыми, задания — интересными. Иван пожелал организаторам продумать изменения продолжительности фестиваля и выразил уверенность, что в следующем году будет больше команд участников соревнований.

По итогам 10 выполненных спортивных заданий верхнюю строчку Кубка России с 7933 баллами занял пилот из Тулы Андрей Кульков (аэростат «Hola»). На втором месте таблицы общего зачета с 7662 очками — пилот Иван Меняйло (аэростат «Цветной», г. Красногорск), на третьем, с 7308 баллами — Евгений Чубаров (аэростат «Euroball», г. Москва).

В завершении церемонии награждения директор фестиваля «Небо России-2022» Лев Борисович Маврин пожелал всем успехов и пригласил на фестиваль «Небо России-2023».

Погодные условия в этом году были крайне сложные. Однако воздухоплавателям не привыкать спорить с ветром. Соревнования в Рязани собирают лучших пилотов страны. Состязания всегда проходят в острой конкурентной борьбе, а это значит, что мастерство пилотов повышается.