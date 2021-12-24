В Рязани подвели итоги добровольческой деятельности за 2021 год

24 декабря на площадке культурного пространства «Fabrika» состоялась церемония подведения итогов добровольческой деятельности за 2021 год «Корабль доброй воли».

Волонтеров и участников события приветствовали заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации города Елена Сорокина, председатель Общественной палаты Рязани Андрей Кашаев.

– Такие люди как вы вызывают у нас чувство гордости. Вы неравнодушные, бескорыстно помогаете тем, кому нужна помощь, щедро делитесь теплом души. Благодаря вам соучастие, сочувствие и взаимопомощь становятся нормой нашей жизни. Спасибо вам за это!, – обратилась к собравшимся Елена Сорокина.

В рамках мероприятия состоялось вручение премии за достижения в сфере добровольчества «Доброволец года – 2021». Победителем в номинации стала ученица МБОУ «Школа №65» Екатерина Саулина.

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В ходе тожественной части были подведены итоги городского конкурса волонтерских отрядов «Рязань – территория добра 2021», вручены Благодарности коллективам образовательных учреждений за вклад в развитие добровольческого движения в 2021 году – это школы №№2, 35, 50.

Также состоялось награждение волонтеров за активную работу в рамках муниципального штаба города Рязани федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципального штаба Всероссийского корпуса «Волонтеры переписи 2020».

Добровольческое движение в Рязани активно развивается. За последние 5 лет количество волонтеров увеличилось на 2500 человек. Сейчас в городе успешно функционируют 103 отряда на базе школ, учреждений дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, НКО и общественных организаций.

За 2021 год было проведено 146 мероприятий социальной направленности, оказана помощь 52 организациям-благополучателям, количество благополучателей – около 23 000 человек. Более 70 500 граждан, проживающих в Рязани охвачены добровольческой деятельностью.