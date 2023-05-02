В Рязани подведены итоги конкурса юных военных корреспондентов

С 23 марта по 25 апреля в Рязани проходил городской конкурс юных военных корреспондентов «О героях былых времен…», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем приняли участие рязанские школьники, члены юнармейских отрядов, сообщила пресс-служба мэрии.

Конкурсанты снимали видеоролики, в которых брали интервью у ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и людей, которые в годы войны были детьми, знакомились с их военной и трудовой биографией, детскими воспоминаниями.

Гран-при номинации «Видеоролик» завоевала работа, представленная юнармейским отрядом ВКС им. С.К. Бирюкова МБОУ «Школа №75». Ролик опубликован на официальной странице ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ВКонтакте.

Также ознакомиться с работами победителей в номинации «Видеоролик» можно по ссылке. Среди создателей видео-интервью:

— Юнармейцы (Нечаева Полина, Мамонова Дарья, Демкина Снежана) МБОУ «Школа №60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова»;

— Егоров Никита, МБОУ «Школа №40»;

— Колодяжная Арина, МБОУ «Школа №40»;

— Матыкин Александр и Матыкина Василиса, МБОУ «Школа №68».

Авторы видеоролика, получившего самую большую поддержку, будут награждены призом зрительских симпатий.