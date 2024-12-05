В Рязани подсчитали индекс сырников

Эксперты рязанского отделения Банка России провели интерактивное занятия для учащихся Рязанского технологического колледжа. Будущие повара и экономисты узнали об инфляции на примере конкретного блюда — сырников.

Заместитель управляющего региональным отделением Банка России Елена Морозова рассказала, как оценивают темпы роста цен, почему личная и региональная инфляция могут не совпадать и как влияет психология на восприятие стоимости товара.

«Обычно люди не записывают стоимость всех своих покупок изо дня в день на протяжении года и не проводят затем сложный расчет. Скорее у них есть „ощущение“ личной инфляции. Подорожание всегда сильнее врезается в память. А вот если цены снизятся позже, то на это человек может не обратить внимание. Например, сахар, который есть в рецепте сырников, в октябре стоил в Рязанской области на 6,6% дешевле, чем год назад», — рассказала Елена Морозова.

Эксперт уверена: понимание инфляционных процессов важно и для экономистов, и для поваров. Одним придется работать с цифрами, другие могут начать свое дело, и им потребуется учитывать в бизнес-модели процессы, происходящие в экономике. Оценить, как порой один ингредиент может повлиять на итоговый рост цен, студенты смогли на практической части занятия. Кулинары должны были приготовить сырники, а экономистам предстояло посчитать, как изменилась цена блюда за год.

«Я в будущем планирую следить за инфляцией. Хочется знать, когда лучше купить тот или иной товар, соотнести цены», — поделилась студентка Рязанского технологического колледжа Ирина Гришакина. «Именно с такими подсчетами мы еще не сталкивались, но все удалось. Удивительно, но наши ощущения почти совпали с тем, что в итоге вышло», — сказала студентка Рязанского технологического колледжа Виктория Мошнегуце.

За год порция сырников на четверых подорожала на 9,9%. Если же добавить к блюду варенье, темпы роста составят 9,6%, при использовании сгущенного молока — 9,3%.