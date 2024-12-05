В Рязани подсчитали индекс сырников

Эксперты рязанского отделения Банка России провели интерактивное занятия для учащихся Рязанского технологического колледжа. Будущие повара и экономисты узнали об инфляции на примере конкретного блюда — сырников.
Заместитель управляющего региональным отделением Банка России Елена Морозова рассказала, как оценивают темпы роста цен, почему личная и региональная инфляция могут не совпадать и как влияет психология на восприятие стоимости товара.
Эксперт уверена: понимание инфляционных процессов важно и для экономистов, и для поваров. Одним придется работать с цифрами, другие могут начать свое дело, и им потребуется учитывать в бизнес-модели процессы, происходящие в экономике. Оценить, как порой один ингредиент может повлиять на итоговый рост цен, студенты смогли на практической части занятия. Кулинары должны были приготовить сырники, а экономистам предстояло посчитать, как изменилась цена блюда за год.
За год порция сырников на четверых подорожала на 9,9%. Если же добавить к блюду варенье, темпы роста составят 9,6%, при использовании сгущенного молока — 9,3%.