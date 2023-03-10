В Рязани подрядчики устраняют последствия снегопада в районах города

Последствия снегопада продолжают устранять в Рязани: подрядчики приступили к грейдированию дорог и механизированной уборке тротуаров в районах города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

По данным городской администрации, к уборке привлечена техника подрядной организации: задействованы трактора с щётками, мини-погрузчики, экскаваторы.

Расчистка дорог и вывоз снега продолжится ночью. В выходные работы будут проводиться в зависимости от погодных условий.