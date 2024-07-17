Среда, 17 июля, 2024

В Рязани по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/su_skr62

В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, трагедия произошла 15 июля. В Рязани 35-летний мужчина выполнял ремонтные работы по замене и реконструкции канализационного коллектора и канализационной трубы. Внезапно обвалился грунт стенки траншеи. Из-под завала спасти рабочего не удалось.

Московским МСО г. Рязань СУ СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ).

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