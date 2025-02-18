В Рязани планируют запретить стоянку транспорта на нескольких улицах

В Рязани планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, на нескольких участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации.

Это решение направлено на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды, говорится в сообщении мэрии. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут дополнены табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Участки, где появятся новые знаки:

Касимовское шоссе:

От дома №34 до перекрестка с улицей Тимакова.

От улицы Тимакова до остановки общественного транспорта «Микрорайон №1».

Соборная площадь:

От дома №8 до дома №14 (с двух сторон).

Соборная улица:

От дома №2 до дома №14/2 (с двух сторон).

В районе входной группы в кремлевский сквер.

Улица Гагарина:

От остановки «Дворец молодежи» до улицы Стройкова (в указанном направлении).

Улица Кальная:

В районе дома №37.

Улица Урицкого:

От дома №24 до улицы Электрозаводская.

Монтаж знаков запланирован на вторую половину марта 2025 года.