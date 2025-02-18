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Фото: t.me/admryazan
Транспорт и дороги

В Рязани планируют запретить стоянку транспорта на нескольких улицах

Алексей Самохин

В Рязани планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, на нескольких участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации.

Это решение направлено на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды, говорится в сообщении мэрии. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут дополнены табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Участки, где появятся новые знаки:

  1. Касимовское шоссе:
  • От дома №34 до перекрестка с улицей Тимакова.
  • От улицы Тимакова до остановки общественного транспорта «Микрорайон №1».
  1. Соборная площадь:
  • От дома №8 до дома №14 (с двух сторон).
  1. Соборная улица:
  • От дома №2 до дома №14/2 (с двух сторон).
  • В районе входной группы в кремлевский сквер.
  1. Улица Гагарина:
  • От остановки «Дворец молодежи» до улицы Стройкова (в указанном направлении).
  1. Улица Кальная:
  • В районе дома №37.
  1. Улица Урицкого:
  • От дома №24 до улицы Электрозаводская.

Монтаж знаков запланирован на вторую половину марта 2025 года.

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