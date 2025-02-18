В Рязани планируют запретить стоянку транспорта на нескольких улицах

В Рязани планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, на нескольких участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации.
Это решение направлено на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды, говорится в сообщении мэрии. Знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут дополнены табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Участки, где появятся новые знаки:
- Касимовское шоссе:
- От дома №34 до перекрестка с улицей Тимакова.
- От улицы Тимакова до остановки общественного транспорта «Микрорайон №1».
- Соборная площадь:
- От дома №8 до дома №14 (с двух сторон).
- Соборная улица:
- От дома №2 до дома №14/2 (с двух сторон).
- В районе входной группы в кремлевский сквер.
- Улица Гагарина:
- От остановки «Дворец молодежи» до улицы Стройкова (в указанном направлении).
- Улица Кальная:
- В районе дома №37.
- Улица Урицкого:
- От дома №24 до улицы Электрозаводская.
Монтаж знаков запланирован на вторую половину марта 2025 года.