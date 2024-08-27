Вторник, 27 августа, 2024

В Рязани планируют построить новое здание поликлиники № 12

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от bristekjegor на Freepik

В Рязани планируется построить новое здание поликлиники № 12. Уже выделен участок под строительство, проведены предпроектные работы, рассказал во время заседания правительства Рязанской области 26 августа министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Минздрав планирует включить проект в программу модернизации первичного звена здравоохранения, а в ближайшее время состоится его защита в федеральном министерстве.

Пшенников пояснил, что реорганизация поликлиники № 12, присоединенной к больнице № 4, не повлияет на оказание медицинской помощи гражданам.

По словам министра, реорганизация носит административный характер и направлена на обеспечение экономической стабильности поликлиники.

«Объединение поликлиники и больницы в одно юридическое лицо необходимо, чтобы избежать накопления долгов и поддержать финансовое состояние учреждения», — пояснил он.

В последние годы в поликлинике возникали сложности, связанные с пропускной способностью и состоянием помещений. Эти проблемы активно обсуждались в социальных сетях, но капитальный ремонт ограничен из-за того, что медучреждение находится на первом этаже приспособленного здания.

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